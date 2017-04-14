Україна збільшила запаси газу у ПСГ до 8,3 млрд куб. м
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 12 квітня збільшився до 8,303 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані ПАТ "Укртрансгаз".
За останніми даними, протягом доби з ПСГ України було відібрано 5,69 млн куб. м газу.
Також за добу в ПСГ України було закачано 11,02 млн куб. м газу.
При цьому в даних за 12 квітня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини 9,95 млн куб. м, з Польщі - 1,24 млн куб. м, з Угорщини - 3,91 млн куб. м газу.
Так, на сьогодні українські ПСГ заповнені на 26%.
Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.
Нагадаємо, 11 березня Україна припинила відбір та розпочала закачування газу у ПСГ.