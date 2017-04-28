Україна збільшила запаси газу у ПСГ до 8,29 млрд куб. м
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 26 квітня збільшився до 8,298 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані ПАТ "Укртрансгаз".
За останніми даними, за добу в ПСГ України було закачано 20,10 млн куб. м газу.
Також протягом доби з ПСГ України було відібрано 0,05 млн куб. м газу.
При цьому в даних за 26 квітня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини 10,76 млн куб. м, з Польщі - 4,23 млн куб. м, з Угорщини - 8,27 млн куб. м газу.
Так, на сьогодні українські ПСГ заповнені на 26%.
Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.
Нагадаємо, 11 березня Україна припинила відбір та розпочала закачування газу у ПСГ.