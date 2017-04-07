Україна збільшила запаси газу у ПСГ до 8,27 млрд куб. м
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 5 квітня збільшився до 8,270 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані ПАТ "Укртрансгаз".
За останніми даними, протягом доби з ПСГ України було відібрано 8,65 млн куб. м газу.
Також за добу в ПСГ України було закачано 29,81 млн куб. м газу.
При цьому в даних за 5 квітня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини 9,95 млн куб. м, з Польщі - 3,44 млн куб. м, з Угорщини - 2,51 млн куб. м газу.
Так, на сьогодні українські ПСГ заповнені на 26%.
Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.
Нагадаємо, 11 березня Україна припинила відбір та розпочала закачування газу у ПСГ.