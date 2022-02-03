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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 61311 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Україна збільшила виробництво курятини

Україна збільшила виробництво курятини

Київ • УНН

 • 14715 перегляди

КИЇВ. 3 лютого. УНН. Виробництво замороженої курятини в Україні за рік зросло на 14,1%. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.

Деталі

Йдеться про виробництво заморожених тушок курей, курчат.

Виробництво свіжих чи охолоджених частин тушок також зросло – на 3,5% за рік.

Виробництво заморожених частин тушок зросло на 6,3%.

Також Україна наростила виробництво субпродуктів свійської птиці – на 0,6% за рік.

До теми

Найбільший в Україні виробник та експортер курятини, компанія МХП минулого року збільшила виробництво до 754,3 тисячі тонн курятини проти 731,2 тисячі тонн 2020 року.

МХП залишається одним з найбільших експортерів курятини України, а Україна - одним з головних світових постачальників. За підсумками 2021 року Україна посіла шосте місце у загальному рейтингу країн. 

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