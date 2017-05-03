Україна збільшила у січні-квітні транзит газу до Європи на 22,5% — “Укртрансгаз”
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Протягом січня-квітня 2017 року транзит газу через українську газотранспортну систему зріс на 22,5%, порівняно з аналогічним періодом минулого року, і становив 30,5 млрд куб. м. Про це УНН повідомив прес-секретар ПАТ “Укртрансгаз” Максим Білявський.
“За чотири місяці поточного року через територію України для європейських споживачів було протранспортовано 30,5 млрд куб.м, що на 22,5% більше за показники минулого року”, — сказав прес-секретар.
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Тільки у квітні, за інформацією М.Білявського, було збільшено транзит голубого палива через українську ГТС до європейських споживачів на 32%, порівняно з квітнем минулого року, до 7,342 млрд куб.м.
Нагадаємо, за даними “Укртрансгазу”, у 2016 році транзит природного газу через українську газотранспортну систему для європейських споживачів зріс на 23% і склав 82,2 млрд куб.м.