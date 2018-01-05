Україна збільшила газовидобуток на 4%
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. За січень — листопада 2017 року видобуток газу в Україні збільшився на 3,9%. Про свідчать статистичні дані Міненерговугілля, передає УНН.
Зокрема, протягом 11 місяців 2017 року українські компанії добули 19 млрд кубометрів газу, що на 720 млн кубометрів або на 3,9% більше, ніж за відповідний період 2016 року.
Крім того, за вказаний період Україна також наростила імпорт газу до 13,1 млрд кубометрів газу, що на 3 млрд 681 млн кубометрів або на 39,1% більше, ніж у січні — листопаді 2016 року.
Транзит газу територією України за 11 місяців минулого року також збільшився. Зокрема газотранспортною системою пройшло 85 млрд 505 млн кубометрів газу, що на 11 млрд 726 млн кубометрів або на 15,9 більше, ніж за аналогічний період 2016 року.
Споживання газу за цей період також збільшилось на 1,8% (на 504 млн кубометрів) до 28,1 млрд кубометрів, порівняно із січнем — листопадом 2016 року.
Нагадаємо, НКРЕКП оштрафувала “Укртрнасгаз” на 952 тис. гривень за порушення ліцензійних умов із зберігання та транспортування природного газу.