Україна запропонує міжнародним партнерам скласти свій “список Магнітського” проти чиновників РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Міждержавна заява України проти Російської Федерації до ЄСПЛ дає аргумент перед міжнародними партнерами щодо введення додаткових санкцій проти всього керівництва РФ. Про це під час прес-конференції в Києві заявив міністр Юстиції України Павло Петренко, передає кореспондент УНН.
“Це вперше подається юридичний документ (Міждержавної заяви України проти Російської Федерації до ЄСПЛ - ред.) українським урядом проти РФ, який описує масові порушення прав людини, що допускаються проти українських політв’язнів в Російській Федерації з конкретними прізвищами причетних до цього російських посадовців, в тому числі високопосадовців, і це для нас зараз дає аргумент перед нашими міжнародними партнерами щодо введення додаткових санкцій, персональних санкцій проти всього керівництва РФ і причетних до даних політично мотивованих переслідувань чиновників з РФ”, — заявив міністр.
За його словами, з моменту, коли цей позов поданий, Україна розраховує на те, що ЄСПЛ буде оперативно розглядати цю справу.
“Ми будемо звертатись, щоб ця справа була визначена як пріоритетна. І друге — ми будемо звертатись до міжнародних партнерів з пропозицією формувати окремий санкційний список за аналогом "списка Магнітського“, де буде перелік осіб, причетних до викрадення і позбавлення волі, катування і знущання над громадянами України, які є політв’язнями на території РФ”, — наголосив Петренко.
Нагадаємо, 10 серпня до Європейського суду з прав людини було направлено міждержавну заяву України, яка стосується українських політв’язнів в РФ.