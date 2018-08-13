Украина предложит международным партнерам составить свой "список Магнитского" против чиновников РФ

"Это впервые подается юридический документ (Межгосударственное заявление Украины против Российской Федерации в ЕСПЧ - ред.) украинским правительством против РФ, который описывает массовые нарушения прав человека, допускаемых против украинских политзаключенных в Российской Федерации с конкретными фамилиями причастных к этому российских чиновников, в том числе высокопоставленных, и это для нас сейчас дает аргумент перед нашими международными партнерами о введении дополнительных санкций, персональных санкций против всего руководства РФ и причастных к данным политически мотивированным преследованиям чиновников из РФ", - заявил министр.

По его словам, с момента, когда этот иск подан, Украина рассчитывает на то, что ЕСПЧ будет оперативно рассматривать это дело.

"Мы будем обращаться, чтобы это дело было определено как приоритетное. И второе - мы будем обращаться к международным партнерам с предложением формировать отдельный санкционный список по аналогии "списка Магнитского", где будет перечень лиц, причастных к похищению и лишению свободы, пытки и издевательства над гражданами Украины, которые являются политзаключенными на территории РФ" , - отметил Петренко.

Напомним, 10 августа в Европейский суд по правам человека была направлена межгосударственная жалоба Украины, которая касается украинских политзаключенных в РФ.