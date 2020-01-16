Україна запропонувала створити у ТКГ додаткову робочу підгрупу з питань кордону
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. На Донбасі необхідно забезпечити дієвий моніторинг на українсько-російському кордоні та верифікацію з боку ОБСЄ зі створенням зони безпеки в прикордонних районах України та РФ. У цьому контексті українська сторона Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі запропонувала створити додаткову робочу підгрупу з питань кордону. Про це повідомила у Facebook прессекретар представника України у ТКГ Дарка Оліфер, передає УНН.
"Безпекова ситуація лишається напруженою, всупереч домовленостям лідерів країн "нормандської четвірки" тривають обстріли, є загиблі та поранені українські військові. Саме вирішення безпекових проблем - головне в порядку денному", - написала Оліфер.
З її слів, українська сторона вважає за необхідне, аби СММ ОБСЄ провела повторну верифікацію відведення важких озброєнь та місць їхнього зберігання.
"Звернено увагу на невиконання пункту 4 Протоколу за підсумками консультацій ТКГ від 1 вересня 2014 року, відповідно до якого необхідно забезпечити дієвий моніторинг на українсько-російському кордоні та верифікацію з боку ОБСЄ зі створенням зони безпеки в прикордонних районах України та РФ. Саме тому українська сторона запропонувала створити додаткову робочу підгрупу з питань кордону", - повідомила прессекретар представника України у ТКГ.
Нагадаємо, 16 січня в Мінську - перша зустріч тристоронньої контактної групи в 2020 році. У цьому засіданні, зокрема, вперше візьме участь новий спецпредставник голови ОБСЄ Хайді Грау, яка змінила на цій посаді Мартіна Сайдіка.