Украина предложила создать в ТКГ дополнительную рабочую подгруппу по вопросам границы

КИЕВ. 16 января. УНН. На Донбассе необходимо обеспечить действенный мониторинг на российско-украинской границе и верификацию со стороны ОБСЕ с созданием зоны безопасности в приграничных районах Украины и РФ. В этом контексте украинская сторона в Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе предложила создать дополнительную рабочую подгруппу по вопросам границы. Об этом сообщила в Facebook прессекретар представителя Украины в ТКГ Дарка Олифер, передает УНН.