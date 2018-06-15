Україна заповнила свої ПСГ газом на третину
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 13 червня збільшився до 10,242 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані ПАТ "Укртрансгаз".
За останніми даними, за добу в ПСГ України було закачано 53,12 млн куб. м газу.
Протягом доби з ПСГ України газ не відбирався.
При цьому в даних за 13 червня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини 19,36 млн куб. м, з Угорщини - 15,43 млн куб. м, з Польщі - 0,51 млн куб. м газу.
Так, на сьогодні українські ПСГ заповнені на 33%.
Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.
Нагадаємо, в уряді прогнозують зменшення споживання газу в Україні на 5 млрд кубів до 2022 року.