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Україна заповнила свої ПСГ газом на 55%

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 24 жовтня збільшився до 17,030 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані ПАТ "Укртрансгаз".

За останніми даними, за добу в ПСГ України було закачано 21,31 млн куб. м газу.

Протягом доби з ПСГ України відібрано 0,64 млн куб. м.

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При цьому в даних за 24 жовтня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини - 23,62 млн куб. м, з Угорщини - 12,96 млн куб. м газу, з Польщі блакитне паливо не надходило.

Так, на сьогодні українські ПСГ заповнені на 55%.

Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.

Нагадаємо, в уряді прогнозують зменшення споживання газу в Україні на 5 млрд кубів до 2022 року.

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