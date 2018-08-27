Україна заповнила свої ПСГ газом на 46%
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 25 серпня збільшився до 14,296 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані ПАТ "Укртрансгаз".
За останніми даними, за добу в ПСГ України було закачано 59,17 млн куб. м газу.
Протягом доби з ПСГ України газ не відбирався.
При цьому в даних за 25 серпня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини 23,10 млн куб. м, з Угорщини - 16,90 млн куб. м, з Польщі - 2,87 млн куб. м газу.
Так, на сьогодні українські ПСГ заповнені на 46%.
Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.
Нагадаємо, в уряді прогнозують зменшення споживання газу в Україні на 5 млрд кубів до 2022 року.