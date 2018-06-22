Україна заповнила свої ПСГ газом на 34%
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 20 червня збільшився до 10,630 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані ПАТ "Укртрансгаз".
За останніми даними, за добу в ПСГ України було закачано 58,05 млн куб. м газу.
Протягом доби з ПСГ України газ не відбирався.
При цьому в даних за 20 червня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини 20,53 млн куб. м, з Угорщини - 14,51 млн куб. м, з Польщі - 2,60 млн куб. м газу.
Так, на сьогодні українські ПСГ заповнені на 34%.
Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.
Нагадаємо, в уряді прогнозують зменшення споживання газу в Україні на 5 млрд кубів до 2022 року.