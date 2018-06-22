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Украина заполнила свои ПХГ газом на 34%

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КИЕВ. 22 июня. УНН. Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 20 июня увеличился до 10,630 млрд куб. м, передает УНН со ссылкой на данные ПАО "Укртрансгаз".

По последним данным, за сутки в ПХГ Украины было закачано 58,05 млн куб. м газа.

В течение суток из ПХГ Украины газ не отбирался.

При этом в данных за 20 июня указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии 20,53 млн куб. м, из Венгрии - 14,51 млн куб. м, из Польши - 2,60 млн куб. м газа.

Таким образом, на сегодня украинские ПХГ заполнены на 34%.

Добавим, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.

Напомним, в правительстве прогнозируют уменьшение потребления газа в Украине на 5 млрд кубов до 2022 года.

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