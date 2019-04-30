Україна заповнила свої ПСГ газом на 30%
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 28 квітня збільшився до 9,349 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані АТ "Укртрансгаз".
За останніми даними, за добу в ПСГ України було закачано 40,49 млн куб. м газу.
З ПСГ України газ не відбирався.
При цьому в даних за 28 квітня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини - 11,55 млн куб. м, з Угорщини - 15,46 млн куб. м, з Польщі - 6,08 млн куб. м газу.
Так, українські ПСГ на сьогодні заповнені на 30%.
Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.
Нагадаємо, Україна відновила закачку газу у ПСГ 2 квітня.
Як повідомляв УНН, з листопада 2018 року ціна на газ для населення зросла на 23,5% - до 8550 грн за тис. куб. м. Уряд та "Нафтогаз" погодили зменшення ціни на газ для населення на травень поточного року - до 8247 грн за тис. куб. м.