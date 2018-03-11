Україна залишилась в топ-5 медального заліку Паралімпіади-2018

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Київ • УНН

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КИЇВ. 11 березня. УНН. Після другого змагального дня Паралімпійських ігор у Пхьончхані відбулися зміни в медальному заліку національних збірних, передає УНН з посиланням на сайт Паралімпіади.

В другий ігровий день українці виступали тільки в одній лижній гонці, де "золото" здобув Максим Яровий. Україна втратила один рядок у таблиці і разом із Канадою розділяє 5-те місце. У обох збірних по 2 "золоті", 1 "срібній" та 3 бронзових медалей.

Вище "жовто-блакитних" знаходиться США (4, 3, 2), Франція (3, 2, 1), Словаччина (3, 1, 1) та Німеччина (2, 3, 0).
Відзначимо, що позаду України відразу розмістилися нейтральні паралімпійські атлети (2, 1, 0).

Зауважимо, що загалом бодай одну медаль Ігор завоювали вже 16 країн.

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