Україна залишилась в топ-5 медального заліку Паралімпіади-2018

В другий ігровий день українці виступали тільки в одній лижній гонці, де "золото" здобув Максим Яровий. Україна втратила один рядок у таблиці і разом із Канадою розділяє 5-те місце. У обох збірних по 2 "золоті", 1 "срібній" та 3 бронзових медалей.

Вище "жовто-блакитних" знаходиться США (4, 3, 2), Франція (3, 2, 1), Словаччина (3, 1, 1) та Німеччина (2, 3, 0).

Відзначимо, що позаду України відразу розмістилися нейтральні паралімпійські атлети (2, 1, 0).

Зауважимо, що загалом бодай одну медаль Ігор завоювали вже 16 країн.