Украина осталась в топ-5 медального зачета Паралимпиады-2018
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. После второго соревновательного дня Паралимпийских игр в Пхенчхан произошли изменения в медальном зачете национальных сборных, передает УНН со ссылкой на сайт Паралимпиады.
Во второй игровой день украинцы выступали только в одной лыжной гонке, где "золото" получил Максим Яровой . Украина потеряла одну строку в таблице и вместе с Канадой разделяет 5-е место. У обеих сборных по 2 "золотые", 1 "серебряной" и 3 бронзовых медалей.
Выше "желто-синих" находится США (4, 3, 2), Франция (3, 2, 1), Словакия (3, 1, 1) и Германия (2, 3, 0).
Отметим, что позади Украины сразу разместились нейтральные паралимпийские спортсмены (2, 1, 0).
Добавим, что в целом хотя бы одну медаль Игр завоевали уже 16 стран.