Україна залишилась ще без двох банків
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. “Апекс-Банк” та “Промислово-фінансовий банк” залишились без ліцензій на здійснення валютних операцій. Ці банки прийняли рішення про добровільне припинення банківської діяльності без ліквідації юридичної особи, передає УНН з посиланням на прес-службу НБУ.
“Національний банк України відкликав банківські та генеральні ліцензії на здійснення валютних операцій у ПАТ „Апекс-Банк“ (м. Київ) та ПАТ „Промислово-фінансовий банк“ (м. Кременчук) відповідно”, — йдеться у повідомленні регулятора.
За словами заступника голови НБУ Катерини Рожкової, можливість безболісної трансформації банків у небанківську фінансову або не фінансову установу не лише мінімізує ризики вкладників та кредиторів, а й дає реальну можливість акціонерам переорієнтуватись на інші види діяльності, які можуть бути більш привабливими для них та прийнятними з точки зору регулятора.
Зазначимо, завдяки прийняттю Закону “Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків” акціонери банків можуть приймати рішення про припинення банківської діяльності зі збереженням юридичної особи. Така юрособа може продовжити працювати на ринку фінансових послуг (за умови отримання відповідних ліцензій) або здійснювати інші види господарської діяльності. Раніше ж банки могли добровільно припинити діяльність лише шляхом повної ліквідації.
Нагадаємо, за 11 місяців 2017 року доходи українських банків скоротилися на 2,74%.