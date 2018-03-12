Україна закликає не визнавати російські вибори президента в окупованому Криму - Парубій

"Щойно я підписав постанову, яка була підготовлена депутатами і профільним комітетом - про звернення ВРУ до міжнародного співтовариства у зв’язку з підготовкою незаконних виборів президента РФ на тимчасово окупованій території України - у Криму та місті Севастополі. Парламент України закликає всю міжнародну спільноту бойкотувати і не визнавати ці так звані вибори президента РФ, які організовані в окупованому Росією Криму. Я сподіваюсь прийняти це звернення вже цього тижня", - повідомив А.Парубій.

Вибори президента РФ заплановані на 18 березня 2018 року. У цей день чотири роки тому, 18 березня 2014 року, Крим було незаконно анексовано - Росія підписала відповідний "договір".

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін 14 березня завершить президентську агітаційну кампанію поїздкою в окуповані Крим і Севастополь.