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Україна закликає не визнавати російські вибори президента в окупованому Криму - Парубій

Київ • УНН

 • 4731 перегляди

КИЇВ. 12 березня. УНН. Голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав постанову - звернення ВРУ до міжнародного співтовариства у зв’язку з підготовкою незаконних виборів президента РФ на тимчасово окупованій території України - у Криму та місті Севастополі. Про це спікер парламенту заявив під час засідання погоджувальної ради, передає кореспондент УНН.

"Щойно я підписав постанову, яка була підготовлена депутатами і профільним комітетом - про звернення ВРУ до міжнародного співтовариства у зв’язку з підготовкою незаконних виборів президента РФ на тимчасово окупованій території України - у Криму та місті Севастополі. Парламент України закликає всю міжнародну спільноту бойкотувати і не визнавати ці так звані вибори президента РФ, які організовані в окупованому Росією Криму. Я сподіваюсь прийняти це звернення вже цього тижня", - повідомив А.Парубій.

Вибори президента РФ заплановані на 18 березня 2018 року. У цей день чотири роки тому, 18 березня 2014 року, Крим було незаконно анексовано - Росія підписала відповідний "договір".

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін 14 березня завершить президентську агітаційну кампанію поїздкою в окуповані Крим і Севастополь.

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