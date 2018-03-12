Украина призывает не признавать российские выборы президента в оккупированном Крыму - Парубий
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал постановление - обращение ВРУ к международному сообществу в связи с подготовкой незаконных выборов президента РФ на временно оккупированной территории Украины - в Крыму и Севастополе. Об этом спикер парламента заявил во время заседания согласительного совета, передает корреспондент УНН.
"Только что я подписал постановление, которое было подготовлено депутатами и профильным комитетом - об обращении ВРУ к международному сообществу в связи с подготовкой незаконных выборов президента РФ на временно оккупированной территории Украины - в Крыму и Севастополе. Парламент Украины призывает все международное сообщество бойкотировать и не признавать эти так называемые выборы президента РФ, которые организованы в оккупированном Россией Крыму. Я надеюсь принять это обращение уже на этой неделе", - сообщил А.Парубий.
Выборы президента РФ запланированы на 18 марта 2018 года. В этот день четыре года назад, 18 марта 2014 года, Крым был незаконно аннексирован - Россия подписала соответствующий "договор".
Напомним, президент РФ Владимир Путин 14 марта завершит президентскую агитационную кампанию поездкой в оккупированные Крым и Севастополь.