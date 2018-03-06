Україна закликала кримчан бойкотувати вибори президента РФ

У міністерстві наголосив, що міжнародною спільнотою визнано окупацію і анексію Автономної Республіки Крим та м. Севастополя (далі — АР Крим) незаконними, а дії Російської Федерації (далі — РФ) були засуджені.

Зокрема, Резолюцією Парламентської Асамблеї Ради Європи № 1988 від 27 березня 2014 року, в якій зазначається, що Парламентська Асамблея підтверджує свою рішучу підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України та вважає, що прагнення до відокремлення та інтеграції в РФ з боку кримчан підбурювалось російською владою під прикриттям військового втручання. “Референдум”, який був організований в АР Крим 16 березня 2014 року, є неконституційним. Результати “референдуму” і незаконна анексія АР Крим РФ з цих причин не мають правових наслідків і не визнаються Радою Європи.

“Проведення країною-окупантом виборів в АР Крим є грубим порушенням Конституції і законодавства України, основних принципів і норм міжнародного права, Статуту Організації Об’єднаних Націй від 26 червня 1945 року, Гельсінського заключного акта від 1 серпня 1975 року, Будапештського меморандуму від 5 грудня 1994 року, Резолюцій Генеральної Асамблеї ООН A/RES/71/205 від 9 грудня 2016 року „Ситуація з правами людини у Автономній Республіці Крим та м. Севастополь“, Генеральної Асамблеї ООН № 68/262 від 27 березня 2014 року „Територіальна цілісність України“ та інших міжнародно-правових актів”, — наголошується у заяві.

Крім того, нагадали у МТОТ, згідно з Законом України “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України”, в Криму діє особливий правовий режим, згідно з яким жодних виборів на території окупованого Криму не проводиться, а всі органи влади створені країною-окупантом та ухвалені ними рішення визнаються нелегітимними та незаконними.

“З огляду на це вибори Президента РФ на тимчасово окупованій території є незаконними та нелегітимними і ставлять під сумнів загальну легітимність цих виборів”, — підкреслили у міністерстві.

Нагадаємо, вибори президента РФ заплановані на 18 березня 2018 року.

Як повідомляв УНН, раніше Всесвітній конгрес кримських татар закликав співвітчизників, які проживають на анексованій РФ території Кримського півострова, бойкотувати вибори президента РФ.