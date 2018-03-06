Украина призвала крымчан бойкотировать выборы президента РФ

В министерстве отметил, что международным сообществом признано оккупацию и аннексию Автономной Республики Крым и Севастополя (далее - АР Крым) незаконными, а действия Российской Федерации были осуждены.

"Проведение страной-оккупантом выборов в АР Крым является грубым нарушением Конституции и законодательства Украины, основных принципов и норм международного права, Устава Организации Объединенных Наций от 26 июня 1945 года, Хельсинкского заключительного акта от 1 августа 1975 года Будапештского меморандума от 5 декабря 1994 года, резолюций Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/71/205 от 9 декабря 2016 года "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г.. Севастополь", Генеральной Ассамблеи ООН № 68/262 от 27 марта 2014 года "Территориальная целостность Украины" да и Других международно-правовых актов", - отмечается в заявлении.

Кроме того, напомнили в МТОТ, согласно Закону Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины", в Крыму действует особый правовой режим, согласно которому никаких выборов на территории оккупированного Крыма не проводится, а все органы власти созданы страной-оккупантом и принятые ими решения признаются нелегитимными и незаконными.

"Учитывая это выборы Президента РФ на временно оккупированной территории являются незаконными и нелегитимными и ставит под сомнение общую легитимность этих выборов", - подчеркнули в министерстве.

Напомним, выборы президента РФ запланированы на 18 марта 2018 года.

Как сообщал УНН, ранее Всемирный конгресс крымских татар призвал соотечественников, проживающих на аннексированной РФ территории Крымского полуострова, бойкотировать выборы президента РФ.