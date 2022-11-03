Україна закликала Китай тиснути на рф, яка обстріляла китайський термінал у Миколаївському порту

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«рф здійснила ракетний обстріл по орендованому китайською корпорацією терміналу в Миколаївському морському порту, внаслідок якого було знищено 17 тис. тон соняшникової олії на суму 26 млн доларів США. Інший термінал, яким володіє Китай, знаходиться під загрозою обстрілів», — написав Ніколенко.

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Він зазначив, що Україна постійно привертає увагу міжнародної спільноти до цілеспрямованого знищення росією сільськогосподарських терміналів в Україні як частини стратегії кремля із підриву глобальної продовольчої безпеки.

«Обстріли по китайському терміналу в порту Миколаєва вкотре підтверджують важливість активізації зусиль з боку Пекіна задля припинення війни росії проти України. Закликаємо китайську сторону вимагати від Москви негайного припинення атак по українській критичній інфраструктурі, аби захистити в тому числі майно китайських підприємств», — повідомив Ніколенко.

Доповнення

Китай відреагував на ракетні обстріли рф критичної інфраструктури в Україні.