Закликають до дипломатії: Китай відреагував на ракетні обстріли рф критичної інфраструктури в Україні

Відповідаючи на запитання, чи вважає Пекін, що обстріл ракетами цивільної інфраструктури є захистом законних інтересів безпеки росії, речник МЗС КНР Чжао Ліцзянь закликав сторони заохочувати дипломатичні зусилля.

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"Я чітко виклав позицію Китаю щодо кризи в Україні. За нинішніх обставин усім сторонам необхідно зберігати спокій і виявляти стриманість, заохочувати та підтримувати всі дипломатичні зусилля, спрямовані на мирне врегулювання кризи в Україні, та спільно працювати над деескалацією", - сказав Чжао Ліцзянь.

Деталі

Речник також уникнув прямої відповіді на запитання, чи підтримує Китай Україну в експорті зерна.

"Щодо продовольчої проблеми, Китай висунув ініціативу щодо міжнародного співробітництва у сфері продовольчої безпеки. Ми готові активізувати спілкування та співпрацю з усіма сторонами, щоб досягти більшого міжнародного консенсусу та допомогти забезпечити глобальну продовольчу безпеку", - зазначив представник МЗС.

Доповнення

Речник міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь заявив, що нібито нічого не знає про російську атаку дронів-камікадзе на Київ 17 жовтня і закликав сторони бути "стриманими".

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко після цього заявив, що вдавати, що нічого не відбувається, коли про це говорить весь світ, некоректно.