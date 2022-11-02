Закликають до дипломатії: Китай відреагував на ракетні обстріли рф критичної інфраструктури в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Міністерство закордонних справ Китаю відреагувало на ракетні удари росії по об’єктах критичної інфраструктури України. Країна закликала сторони посилити дипломатичні зусилля. Про це УНН пише з посиланням на заяву МЗС Китаю.
Відповідаючи на запитання, чи вважає Пекін, що обстріл ракетами цивільної інфраструктури є захистом законних інтересів безпеки росії, речник МЗС КНР Чжао Ліцзянь закликав сторони заохочувати дипломатичні зусилля.
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"Я чітко виклав позицію Китаю щодо кризи в Україні. За нинішніх обставин усім сторонам необхідно зберігати спокій і виявляти стриманість, заохочувати та підтримувати всі дипломатичні зусилля, спрямовані на мирне врегулювання кризи в Україні, та спільно працювати над деескалацією", - сказав Чжао Ліцзянь.
Деталі
Речник також уникнув прямої відповіді на запитання, чи підтримує Китай Україну в експорті зерна.
"Щодо продовольчої проблеми, Китай висунув ініціативу щодо міжнародного співробітництва у сфері продовольчої безпеки. Ми готові активізувати спілкування та співпрацю з усіма сторонами, щоб досягти більшого міжнародного консенсусу та допомогти забезпечити глобальну продовольчу безпеку", - зазначив представник МЗС.
Доповнення
Речник міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь заявив, що нібито нічого не знає про російську атаку дронів-камікадзе на Київ 17 жовтня і закликав сторони бути "стриманими".
Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко після цього заявив, що вдавати, що нічого не відбувається, коли про це говорить весь світ, некоректно.