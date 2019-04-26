Україна закликала до нових секторальних та економічних санкцій проти РФ

"Сьогодні ми почали дискусію з того, як ми можемо протидіяти втручанню Росії в наші внутрішні справи. Ми очікували рішення про видачу паспортів на окупованих територіях. Росія готувала цілу інфраструктуру вже тривалий час. Ми прекрасно розуміємо – рішення прийняте тому, що в Москві припинили думати, що вони встановлять тут проросійську реальність. Вони будуть системно намагатись втручатись у наші внутрішні справи, причому це стосується не лише окупованих територій. Безумовно, в майбутньому вони будуть намагатись використовувати цю інфраструктуру для видачі паспортів не тільки для окупованих територій", - сказав Клімкін.

Він нагадав, як раніше Російська Федерація вже нелегально видавала паспорти жителям Криму.

"Зараз ми працюємо над тим, щоб побудувати міжнародну відповідь. Лінас (Лінкявічюс - ред.) буде говорити про це під час наступного засідання міністрів закордонних справ ЄС. Ми з ним єдині в тому, що необхідний не тільки політичний тиск на Росію, але і додаткові санкції… Тут, я вважаю, ми маємо думати про секторальні і економічні санкції. Ми почали це обговорення", - додав міністр.

Нагадаємо, 24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання громадянства РФ для жителів ОРДЛО.