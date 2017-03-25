Україна закачала у ПСГ 1,25 млн куб. м за добу
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 23 березня становив 8,101 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані ПАТ "Укртрансгаз".
За останніми даними, протягом доби з ПСГ України було відібрано 0,42 млн куб. м газу.
Також за добу в ПСГ України було закачано 1,25 млн куб. м газу.
При цьому в даних за 23 березня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини 40,40 млн куб. м, з Польщі - 3,88 млн куб. м, з Угорщини - 2,28 млн куб. м газу.
Так, на сьогодні українські ПСГ заповнені на 26%.
Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.
Нагадаємо, 11 березня Україна припинила відбір та розпочала закачування газу у ПСГ.