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Україна за рік внесла понад 70 імен до списку пов'язаних з тероризмом осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Державна служба фінансового моніторингу України за 2018 рік оновила дані у Переліку осіб, пов’язаних зі здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, стосовно 104 осіб та організацій. Про це повідомили у Держфінмоніторингу у відповідь на інформаційний запит УНН.

Україна за рік внесла понад 70 імен до списку пов'язаних з тероризмом осіб

Зазначається, що за результатом виявленої інформації з офіційного веб-сайту Організації Об’єднаних Націй, отриманої інформації від Служби безпеки України та/або Міністерства закордонних справ України, відносно осіб, пов’язаних зі здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, у 2018 році до Переліку включено та/або уточнено дані стосовно 71 фізичної особи та 33 юридичних осіб.

Крім того, з початку року станом на 11 березня до Переліку було включено та/уточнено дані стосовно 7 фізичних осіб.
Нагадаємо, Україна оновила список терористів, вилучивши з нього три організації. 

Як повідомляв УНН, в Україні торік виявили сумнівних фіноперацій на майже 350 млрд грн.

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