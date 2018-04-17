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Україна за добу закачала у ПСГ 16 млн куб. м газу

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 15 квітня збільшився до 7,527 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані ПАТ "Укртрансгаз".

За останніми даними, за добу в ПСГ України було закачано 16,16 млн куб. м газу.

Також протягом доби з ПСГ України було відібрано 0,01 млн куб. м газу.

Водночас протягом двох діб - 13 і 14 квітня - відбір газу з ПСГ України не здійснювався.

При цьому в даних за 15 квітня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини 5,82 млн куб. м, з Угорщини - 4,85 млн куб. м, з Польщі - 2,62 млн куб. м газу.

Так, на сьогодні українські ПСГ заповнені на 24%.

Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.

Нагадаємо, в уряді прогнозують зменшення споживання газу на 5 млрд кубів до 2022 року.

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