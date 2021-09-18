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Україна вперше прийме шкільний ЧС з футболу та зимову Гімназіаду

Україна вперше прийме шкільний ЧС з футболу та зимову Гімназіаду

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КИЇВ. 18 вересня. УНН. Україна у 2023 році вперше прийме чемпіонат світу з футболу серед школярів та Всесвітню зимову Гімназіаді-2023. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський, передає УНН.

Цитата:

"Радий повідомити, що Україна вперше в історії учнівського спорту здобула право приймати чемпіонат світу з футболу серед школярів та Всесвітню зимову Гімназіаду – 2023. Переконаний, ми проведемо їх на найвищому рівні", - заявив Глава держави, якого цитує пресслужба ОП.

Деталі

Він зазначив, що "кожна сучасна дитина повинна бути зі спортом на "ти", та одним із його пріоритетів є розвиток спортивної інфраструктури - майданчиків, стадіонів, басейнів - і підтримка і розвиток спортивних секцій у навчальних закладах.

Прессекретар Глави держави Сергій Никифоров додав, що зимові та літні Гімназіади є наймасштабнішими всесвітніми спортивними заходами серед старшокласників. Їх проводить Міжнародна федерація учнівського спорту (ISF), яка об’єднує 129 країн.

Цитата:

“Це 55 видів активності, літніх і зимових. У нас, відповідно, буде зимова Гімназіада. Тисячі дітей з усього світу та їхні батьки приїдуть до України, зможуть побачити нашу країну. А для українців це можливість довести, що ми здатні провести й масштабніший захід, а саме – справжню дорослу Олімпіаду, про що раніше говорив Президент України”, – сказав Сергій Никифоров.

Нагадаємо

Раніше Зеленський висловив бажання провести Олімпійські ігри в Україні.

Під час зустрічі з Зеленським очільник Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах привітав ідею провести Олімпійські ігри в Україні.

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