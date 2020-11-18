Україна визначилася з делегацією на конференцію щодо захисту Карпат

“Пропонується ухвалити делегацію уряду України з представників зацікавлених органів виконавчої влади на чолі із заступником міністра захисту довкілля та природних ресурсів, всього 11 осіб. Також затвердити директиви делегації та надати офіційні повноваження делегації уряду”, — сказав міністр захисту довкілля Роман Абрамовський.

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За його словами, під час сесії планують розглянути 25 проектів рішень, зокрема, очікується схвалення низки дій зі збереження та сталого управління популяцією великих хижих тварин в Карпатах, а також питання подальшого зниження втрат біорізноманіття і адаптації до зміни клімату.

Довідка: Рамкова конвенція про охорону та сталий розвиток Карпат (Карпатська конвенція) — міжнародний договір, учасниками якого є сім країн Центральної та Східної Європи (Чехія, Угорщина, Польща, Румунія, Сербія, Словаччина та Україна). Конвенція ухвалена 22 травня 2003 року в Києві. Конвенція є другою субрегіональною угодою щодо захисту гірських районів по всьому світі.

Нагадаємо, природний парк на Закарпатті збільшився у розмірах.