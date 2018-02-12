Україна візьме участь в розслідуванні катастрофи літака Ан-148

"Повідомлення про катастрофу направлено в Україну - державу-розробника літака. Україна призначила Уповноваженого представника і радників для участі в розслідуванні в рамках Програми 13 до Чиказької конвенції", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, літак Ан-148 рейсом “Москва - Орськ” розбився 11 лютого через кілька хвилин після зльоту з аеропорту “Домодєдово”. Загинули всі, хто перебував на борту, - 65 пасажирів і шість членів екіпажу.

Як повідомляв УНН, спеціалісти від українського державного підприємства “Антонов” висловили готовність підключитися до розслідування обставин катастрофи пасажирського літака українсько-російського виробництва Ан-148.