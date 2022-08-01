Україна візьме участь у дитячому Євробаченні-2022
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Взимку Україна візьме участь у дитячому пісенному конкурсі "Євробачення-2022". Про це повідомляє УНН із посиланням на Суспільне.
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"Цьогоріч Суспільне Мовлення долучиться до 20-го дитячого пісенного конкурсу Євробачення, яке проходитиме 11 грудня в Єревані (Вірменія)", – ідеться у повідомленні.
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Незабаром Суспільне оголосить національний відбір та почне приймати заявки на участь у пісенному конкурсі із власною оригінальною піснею.
Нагадаємо
Минулого року в Парижі 14-річна Малена здобула перемогу серед 19 країн-учасниць. Для Вірменії це друга перемога на дитячому Євробаченні.
Україну в Парижі представляла 14-річна переможниця національного відбору Олена Усенко з піснею "Важіль". Вона посіла шосте місце.
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