Украина примет участие в детском Евровидении-2022
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. Зимой Украина примет участие в детском песенном конкурсе "Евровидение-2022". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Общественное.
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"В этом году Общественное Вещание присоединится к 20-му детскому песенному конкурсу Евровидение, которое будет проходить 11 декабря в Ереване (Армения)", – говорится в сообщении.
Детали
В скором времени Общественное объявит национальный отбор и начнет принимать заявки на участие в песенном конкурсе с собственной оригинальной песней.
Напомним
В прошлом году в Париже 14-летняя Малена одержала победу среди 19 стран-участниц. Для Армении это вторая победа на детском Евровидении.
Украину в Париже представляла 14-летняя победительница национального отбора Елена Усенко с песней "Важіль". Она заняла шестое место.
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