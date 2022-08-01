Украина примет участие в детском Евровидении-2022

Цитата

"В этом году Общественное Вещание присоединится к 20-му детскому песенному конкурсу Евровидение, которое будет проходить 11 декабря в Ереване (Армения)", – говорится в сообщении.

Детали

В скором времени Общественное объявит национальный отбор и начнет принимать заявки на участие в песенном конкурсе с собственной оригинальной песней.

Напомним

В прошлом году в Париже 14-летняя Малена одержала победу среди 19 стран-участниц. Для Армении это вторая победа на детском Евровидении.

Украину в Париже представляла 14-летняя победительница национального отбора Елена Усенко с песней "Важіль". Она заняла шестое место.

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