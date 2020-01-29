Україна вийде з опалювального сезону із надлишком газу - Оржель
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Україна вийде з опалювального сезону із надлишковими запасами природного газу у підземних сховищах. Про це на брифінгу за підсумками засідання уряду повідомив міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель, передає кореспондент УНН.
"Ми 100% виходимо з надлишковими запасами з опалювального періоду. Також величезні запаси в європейських газосховищах. Тепла зима, фактор наявності транспортування територією України теж впливає", - сказав міністр.
З його слів, це є "драйверами, які впливають на зменшення цін" як в Європі, так і в Україні.
Нагадаємо, раніше генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон заявив, що Польщі, Молдові, Румунії та Угорщині можуть бути цікаві українські послуги зі зберігання газу.