Украина выйдет из отопительного сезона с избытком газа - Оржель
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Украина выйдет из отопительного сезона с избыточными запасами природного газа в подземных хранилищах. Об этом на брифинге по итогам заседания правительства сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, передает корреспондент УНН.
"Мы 100% выходим с избыточными запасами отопительного периода. Также огромные запасы есть в европейских хранилищах. Теплая зима, фактор наличия транспортировки по территории Украины тоже влияет", - сказал министр.
По его словам, это является "драйверами, которые влияют на уменьшение цен" как в Европе, так и в Украине.
Напомним, ранее генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что Польше, Молдове, Румынии и Венгрии могут быть интересны украинские услуги по хранению газа.