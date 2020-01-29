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Украина выйдет из отопительного сезона с избытком газа - Оржель

Киев • УНН

 • 23378 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. Украина выйдет из отопительного сезона с избыточными запасами природного газа в подземных хранилищах. Об этом на брифинге по итогам заседания правительства сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, передает корреспондент УНН.

Украина выйдет из отопительного сезона с избытком газа - Оржель

"Мы 100% выходим с избыточными запасами отопительного периода. Также огромные запасы есть в европейских хранилищах. Теплая зима, фактор наличия транспортировки по территории Украины тоже влияет", - сказал министр.

По его словам, это является "драйверами, которые влияют на уменьшение цен" как в Европе, так и в Украине.

Напомним, ранее генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что Польше, Молдове, Румынии и Венгрии могут быть интересны украинские услуги по хранению газа.

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