Чотири сусідніх країни можуть зацікавитися українськими ПСГ - Макогон
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Польщі, Молдові, Румунії та Угорщини можуть бути цікаві українські послуги зі зберігання газу, водночас українські сховища газу наразі використовуються менш ніж на 50%. Про це написав генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Розвиток регіонального співробітництва має стати одним із пріоритетів енергетичної політики України на найближчі роки", - написав Макогон.
За його словами, Україна має значні інфраструктурні можливості, які наразі не повністю використовуються.
"Наприклад, українські сховища газу є найбільшими в Європі, але наразі використовуються менш ніж на 50%. Нашим сусідам можуть бути цікаві наші послуги зі зберігання газу, зокрема для Польщі, яка заявила про плани розширення власних сховищ газу. Є потреба і у Молдови, Румунії та Угорщини", - пояснив він.
Додамо, раніше Макогон висловлював сподівання, що Нафтогаз повернеться до співпраці з Газпромом щодо зберігання газу.
Як повідомляв УНН, раніше Макогон заявив, що інтерконнектор "Польща-Україна" є економічно необґрунтованим проектом.