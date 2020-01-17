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Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
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Чотири сусідніх країни можуть зацікавитися українськими ПСГ - Макогон

Київ • УНН

 • 19088 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. Польщі, Молдові, Румунії та Угорщини можуть бути цікаві українські послуги зі зберігання газу, водночас українські сховища газу наразі використовуються менш ніж на 50%. Про це написав генеральний директор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Чотири сусідніх країни можуть зацікавитися українськими ПСГ - Макогон

"Розвиток регіонального співробітництва має стати одним із пріоритетів енергетичної політики України на найближчі роки", - написав Макогон.

За його словами, Україна має значні інфраструктурні можливості, які наразі не повністю використовуються.

"Наприклад, українські сховища газу є найбільшими в Європі, але наразі використовуються менш ніж на 50%. Нашим сусідам можуть бути цікаві наші послуги зі зберігання газу, зокрема для Польщі, яка заявила про плани розширення власних сховищ газу. Є потреба і у Молдови, Румунії та Угорщини", - пояснив він.

Додамо, раніше Макогон висловлював сподівання, що Нафтогаз повернеться до співпраці з Газпромом щодо зберігання газу.

Як повідомляв УНН, раніше Макогон заявив, що інтерконнектор "Польща-Україна" є економічно необґрунтованим проектом.

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