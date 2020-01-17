Четыре соседних страны могут заинтересоваться украинскими ПХГ - Макогон
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Польше, Молдове, Румынии и Венгрии могут быть интересны украинские услуги по хранению газа, в то же время украинские хранилища газа на данный момент используются менее чем на 50%. Об этом написал генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Развитие регионального сотрудничества должно стать одним из приоритетов энергетической политики Украины на ближайщие годы", - написал Макогон.
По его словам, Украина имеет значительные инфраструктурные возможности, которые пока не полностью используются.
"Например, украинские хранилища газа являются крупнейшими в Европе, но на данный момент используются менее чем на 50%. Нашим соседям могут быть интересны наши услуги по хранению газа, в частности для Польши, которая заявила планы расширения собственных хранилищ газа. Есть потребность и в Молдове, Румынии и Венгрии", - пояснил он.
Добавим, ранее Макогон выразил надежду, что Нафтогаз вернется к сотрудничеству с Газпромом по хранению газа.
Как сообщал УНН, ранее Макогон заявил, что интерконнектор "Польша-Украина" является экономически необоснованным проектом.