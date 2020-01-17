Четыре соседних страны могут заинтересоваться украинскими ПХГ - Макогон

"Развитие регионального сотрудничества должно стать одним из приоритетов энергетической политики Украины на ближайщие годы", - написал Макогон.

По его словам, Украина имеет значительные инфраструктурные возможности, которые пока не полностью используются.

"Например, украинские хранилища газа являются крупнейшими в Европе, но на данный момент используются менее чем на 50%. Нашим соседям могут быть интересны наши услуги по хранению газа, в частности для Польши, которая заявила планы расширения собственных хранилищ газа. Есть потребность и в Молдове, Румынии и Венгрии", - пояснил он.

Добавим, ранее Макогон выразил надежду, что Нафтогаз вернется к сотрудничеству с Газпромом по хранению газа.

Как сообщал УНН, ранее Макогон заявил, что интерконнектор "Польша-Украина" является экономически необоснованным проектом.