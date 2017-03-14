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Україна виступить під 22-м номером у фіналі "Євробачення-2017"

Україна виступить під 22-м номером у фіналі "Євробачення-2017"

Київ • УНН

 • 17010 перегляди

КИЇВ. 14 березня. УНН. Представники України - рок-гурт O.Torvald отримали 22-й порядковий номер свого виступу в фіналі міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2017", передає УНН з посиланням на UA:Перший.

В Києві днями відбулась зустріч голів делегацій країн-учасниць Євробачення, під час якої представники країн-учасниць відвідали головну арену та ознайомились з основними аспектами підготовки до "Євробачення-2017".

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Одним з ключових моментів зустрічі делегації було жеребкування. За результатами якого Україна отримала 22-й номер.

Також, під час зустрічі організатори пісенного конкурсу розповіли про дизайн головної сцени міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2017"та ознайомили представників з технічними характеристиками, можливими спецефектами, графікою.

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