Україна виступить під 22-м номером у фіналі "Євробачення-2017"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Представники України - рок-гурт O.Torvald отримали 22-й порядковий номер свого виступу в фіналі міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2017", передає УНН з посиланням на UA:Перший.
В Києві днями відбулась зустріч голів делегацій країн-учасниць Євробачення, під час якої представники країн-учасниць відвідали головну арену та ознайомились з основними аспектами підготовки до "Євробачення-2017".
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Одним з ключових моментів зустрічі делегації було жеребкування. За результатами якого Україна отримала 22-й номер.
Також, під час зустрічі організатори пісенного конкурсу розповіли про дизайн головної сцени міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2017"та ознайомили представників з технічними характеристиками, можливими спецефектами, графікою.