Україна вимірюватиме обсяги газу за стандартами ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. “Укртрансгаз” готується до переходу на європейські вимірювальні стандарти, передає УНН з посиланням на перс-службу компанії.
“Цього тижня наші метрологи взяли участь у першому засіданні Ради стандартизації та метрології нафтогазового комплексу”, — сказано у повідомленні “Укртрансгазу”.
У компанії зазначили, що Україна повинна перейти від старих радянських стандартів до нових, прийнятих у країнах ЄС.
Наприклад, якщо зараз газ вимірюється у кубічних метрах, то в майбутньому відбудеться перехід на енергетичні одиниці — в МДж або кВт*год або Гкал.
Для цього “Укртрансгазу” необхідно запровадити нові технологічні регламенти та модернізувати обладнання відповідно до нових стандартів.
Нагадаємо, обсяг газу в підземних сховищах України станом на 15 березня зменшився до 8,738 млрд куб. м.