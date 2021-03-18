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Україна відреагувала на заяву G7 про засудження російської агресії та окупації Криму

Київ • УНН

 • 13810 перегляди

КИЇВ. 18 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський вітає заяву міністрів закордонних справ країн “Групи семи" (G7) щодо підтримки територіальної цілісності України та створення Кримської платформи з метою деокупації півострова, назвавши це "жестом дружби". Привітав заяву і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, назвавши її "сильним сигналом", передає УНН.

Деталі

Глава держави зазначає, що на сьомий рік тимчасової окупації Криму голови МЗС країн G7 виступили із заявою про засудження російської агресії проти України та окупації Криму й міста Севастополя.

“Це справжній жест дружби — підтримати нашу ініціативу щодо створення міжнародної Кримської платформи для консолідації зусиль міжнародного співтовариства щодо Криму та припинення російської агресії. Україна рухається до миру”, — сказав Володимир Зеленський, якого цитує пресслужба Президента.

Слова подяки висловив також міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Вітаю сильний сигнал підтримки України та засудження агресії РФ від міністрів закордонних справ G7. Росія — сторона конфлікту, не посередник, має розблокувати мирний процес. Виправдати окупацію Криму ніколи не вдасться. Міцна підтримка Кримської платформи", - вказав Кулеба, якого цитує пресслужба МЗС.

Заяви Зеленський і Кулеба продублювали англійською мовою у Twitter.

Що було раніше

Міністри закордонних справ G7 — Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії та Сполучених Штатів Америки і верховний представник Європейського Союзу у своїй заяві закликали Росію поважати свої міжнародні зобов’язання, дозволити доступ міжнародних спостерігачів та негайно звільнити всіх, кого несправедливо затримали. Вони також підтримали ініціативу України щодо створення міжнародної Кримської платформи для консолідації зусиль міжнародної спільноти щодо Криму.

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