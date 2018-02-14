Україна відмовила у дозволах на антиукраїнські книги з РФ і ОРДЛО 259 разів

"Загалом, станом на 14 лютого 2018 року Держкомтелерадіо надав суб’єктам господарювання дозволи на ввезення майже 10,5 тисяч найменувань видавничої продукції з держави-агресора, а також з тимчасово окупованих територій України. Водночас надано 259 відмов у видачі дозволів, з них 30 – на підставі негативних висновків експертної ради Держкомтелерадіо у зв’язку з невідповідністю видань критеріям оцінки видавничої продукції, що дозволена до розповсюдження на території України", - йдеться у повідомленні.

Так, останнім часом Держкомтелерадіо відмовив ТОВ "Форс Україна" у видачі дозволу на ввезення в Україну з території держави-агресора книг: Роман Сенчин. "Постоянное напряжение" та серію "Путешествие вокруг света" (видавець - ТОВ "Издательство "Э").

"Зокрема, у книзі Романа Сенчина присутня пропаганда імперських геополітичних доктрин держави-агресора та пропаганда війни... Серія дитячих книжок "Путешествие вокруг света" не викликала питань щодо змісту, проте у вихідних даних видань зазначено: "Отпечатано в России. Республика Крым". Саме через цю "помилку" в географії (Крим був, є і буде українським!) видання не отримали дозволу на ввезення і розповсюдження в Україні", - додали у відомстві.

Як повідомляв УНН, Президент обмежив доступ на український ринок книжок з Росії.