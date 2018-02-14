Украина отказала в разрешениях на антиукраинские книги с РФ и ОРДЛО 259 раз

"В целом, по состоянию на 14 февраля 2018 года Госкомтелерадио предоставил субъектам хозяйствования разрешения на ввоз почти 10,5 тысячи наименований издательской продукции из государства-агрессора, а также с временно оккупированных территорий Украины. В то же время предоставлено 259 отказов в выдаче разрешений, из них 30 - на основании отрицательных заключений экспертного совета Госкомтелерадио в связи с несоответствием изданий критериям оценки издательской продукции, разрешенной к распространению на территории Украины", - говорится в сообщении.

В частности, в последнее время Госкомтелерадио отказал ООО "Форс Украины" в выдаче разрешения на ввоз в Украину с территории государства-агрессора книг: Роман Сенчин. "Постоянное напряжение" и серию "Путешествие вокруг света" (издатель - ООО "Издательство "Э").

"В частности, в книге Романа Сенчина присутствует пропаганда имперских геополитических доктрин государства-агрессора и пропаганда войны... Серия детских книг "Путешествие вокруг света" не вызвала вопросов относительно содержания, однако в выходных данных изданий сказано: "Отпечатано в России. Республика Крым". Именно через эту "ошибку" в географии (Крым был, есть и будет украинским!) издание не получили разрешения на ввоз и распространение в Украине", - добавили в ведомстве.

Как сообщал УНН, Президент ограничил доступ на украинский рынок книг из России.