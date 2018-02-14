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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 89635 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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10 марта, 17:10 • 100558 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 100969 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 114233 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Украина отказала в разрешениях на антиукраинские книги с РФ и ОРДЛО 259 раз

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 февраля. УНН. На сегодняшний день разрешения на ввоз в Украину выдано на почти 10,5 тысячи наименований книг из государства-агрессора и ОРДЛО, одновременно предоставлено 259 отказов в выдаче разрешений. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госкомтелерадио.

"В целом, по состоянию на 14 февраля 2018 года Госкомтелерадио предоставил субъектам хозяйствования разрешения на ввоз почти 10,5 тысячи наименований издательской продукции из государства-агрессора, а также с временно оккупированных территорий Украины. В то же время предоставлено 259 отказов в выдаче разрешений, из них 30 - на основании отрицательных заключений экспертного совета Госкомтелерадио в связи с несоответствием изданий критериям оценки издательской продукции, разрешенной к распространению на территории Украины", - говорится в сообщении.

В частности, в последнее время Госкомтелерадио отказал ООО "Форс Украины" в выдаче разрешения на ввоз в Украину с территории государства-агрессора книг: Роман Сенчин. "Постоянное напряжение" и серию "Путешествие вокруг света" (издатель - ООО "Издательство "Э").

"В частности, в книге Романа Сенчина присутствует пропаганда имперских геополитических доктрин государства-агрессора и пропаганда войны... Серия детских книг "Путешествие вокруг света" не вызвала вопросов относительно содержания, однако в выходных данных изданий сказано: "Отпечатано в России. Республика Крым". Именно через эту "ошибку" в географии (Крым был, есть и будет украинским!) издание не получили разрешения на ввоз и распространение в Украине", - добавили в ведомстве.

Как сообщал УНН, Президент ограничил доступ на украинский рынок книг из России.

 

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