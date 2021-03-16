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Україна відкриватиме "дистанційні посольства" – указ

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. Президент Володимир Зеленський видав указ, що передбачає можливість створення посольств України за кордоном із резиденцією в Києві. Відповідний указ №99/2021 опублікований на сайті Офісу президента 15 березня, передає УНН.

Цитата

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба раніше заявив, що нововведення дозволять оптимізувати управління та зробити посольства більш мобільними, ефективними та економними для платників податків.

“Відтепер ми зможемо створювати посольства України за кордоном із резиденцією в Києві. Тобто посольство фізично розташоване в Україні та забезпечує присутність нашої держави в іноземній країні дистанційно. В еру тотального онлайну така установа може виконувати практично всі ті самі функції, що й фізично розташована у країні перебування”, — цитує Кулебу пресцентр МЗС.

Деталі

Кулеба додав, що такий формат дистанційної дипломатичної присутності успішно функціонує у багатьох іноземних країнах, зокрема Європейського союзу, і нині Україна починає втілювати цей передовий досвід як доповнення до традиційних форматів дипломатичної присутності.

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Також міністр розповів про новий формат посольств України за кордоном “1+2” (посол і два дипломати), який нині починає впроваджувати Міністерство закордонних справ.

“Дипломатична служба багато в чому подібна до військової. Її майбутнє — за компактними, мобільними підрозділами, які здатні швидко та ефективно виконувати поставлені завдання. Тому ми розробили новий формат. Посольства 1+2 стануть саме такими компактними дипломатичними командами, зокрема в країнах і регіонах, в яких Україна досі не була представлена”, — пояснив міністр.

Він зауважив, що ставить всім керівникам закордонних дипломатичних установ 5 пріоритетних завдань: зміцнювати безпеку України, збільшувати обсяги торгівлі та інвестицій, допомагати українцям за кордоном, нарощувати “м’яку силу” України за кордоном, розширювати свободу подорожей для українців.

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