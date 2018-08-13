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Україна виділила на розвиток футбольної інфраструктури третину мільярда гривень - Парцхаладзе

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України цього року планує побудувати футбольних полів та міні-стадіонів на загальну суму близько 300 млн грн. Про це заявив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Лев Парцхаладзе, передає УНН.

Україна виділила на розвиток футбольної інфраструктури третину мільярда гривень - Парцхаладзе

Йдеться про будівництво футбольних полів не лише у великих містах, а й у малих населених пунктах, додав Парцхаладзе.

"Торік на будівництво таких об'єктів з державного бюджету було виділено 300 млн грн. Стільки ж заплановано і на цей рік", - заявив Парцхаладзе, додавши, що необхідність у збільшенні таких надходжень є.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Нові міні-поля для футболу будуються у всіх регіонах країни

При цьому, якістю футбольних об'єктів, які зводяться вітчизняними будівельниками, повністю задоволена Федерація футболу України. Про це заявив віце-президент ФФУ Вадим Костюченко.

За його словами, безпека і довговічність таких майданчиків - ключове для ФФУ. Саме тому фахівці Федерації вивчали досвід зведення подібних об'єктів за кордоном, додав Костюченко.

"Лише цього року в різних регіонах країни буде побудовано понад півтисячі футбольних майданчиків зі штучним покриттям. Є вже конкретна програма зведення подібних міні-стадіонів і на наступний рік. Зазначу, що лише у Києві будуть зведені 10 полів розміром 40х60 метрів. По одному міні-стадіону у кожному районі", - підкреслив Костюченко.

Нагадаємо, як писав УНН, у Хорватії, завдяки політиці держави, за кілька років вдалося побудувати безліч полів для футболу.

При будівництві таких майданчиків хорвати використовували німецьку технологію Polytan, сертифіковану ФІФА.

За такою ж технологією сьогодні ведеться будівництво футбольних міні-майданчиків і у Києві. Це стало можливим завдяки ТОВ "ФФУ Продакшн".

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