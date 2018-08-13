Украина выделила на развитие футбольной инфраструктуры треть миллиарда гривен - Парцхаладзе

$41.190.15
45.550.30
ukru
НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС
Эксклюзив
10:30 • 20506 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
08:51 • 56289 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

07:24 • 37913 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
06:18 • 83120 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 157810 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 257783 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 195697 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 260163 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 284552 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 223544 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
6м/с
63%
Популярные новости

ФРГ: союзник Мерца уверен в скором завершении переговоров по коалиции в Бундестаге

7 апреля, 02:52 • 62518 просмотра

В Киеве спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеского обстрела Оболони

7 апреля, 05:04 • 68439 просмотра

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

07:56 • 61511 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

08:11 • 57824 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

09:27 • 37815 просмотра
публикации

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 28245 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 333711 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 301577 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 386203 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 538212 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Марко Рубио

Владимир Зеленский

Иван Федоров

Данило Гетманцев

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Япония

Реклама
УНН Lite

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

11:26 • 9522 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

10:00 • 16959 просмотра

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 54064 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 260177 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 97848 просмотра
Актуальное

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Старлинк

Туполев Ту-22М

Украина выделила на развитие футбольной инфраструктуры треть миллиарда гривен - Парцхаладзе

Киев • УНН

 • 10275 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. В этом году Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины планирует построить футбольных полей и мини-стадионов на общую сумму около 300 млн грн. Об этом заявил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе, передает УНН.

Украина выделила на развитие футбольной инфраструктуры треть миллиарда гривен - Парцхаладзе

Речь идет о строительстве футбольных полей не только в больших городах, но и в малых населенных пунктах, добавил Парцхаладзе.

"В прошлом году на строительство таких объектов из государственного бюджета было выделено 300 млн грн. Столько же запланировано и на этот год", - заявил Парцхаладзе, добавив, что необходимость в увеличении таких поступлений есть.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Новые мини-поля для футбола строятся во всех регионах страны

При этом, качеством возводимых отечественными строителями футбольных объектов полностью удовлетворена Федерация футбола Украины. Об этом заявил вице-президент ФФУ Вадим Костюченко.

По его словам, безопасность и долговечность таких площадок - ключевое для ФФУ. Именно поэтому специалисты Федерации изучали опыт возведения подобных объектов за рубежом, добавил Костюченко.

"Только в этом году в разных регионах страны будет построено более полутысячи футбольных площадок с искусственным покрытием. Есть уже конкретная программа возведения подобных мини-стадионов и на следующий год. Отмечу, что только в Киеве будут возведены 10 полей размером 40х60 метров. По одному мини-стадиону в каждом районе", - подчеркнул Костюченко.

Напомним, как писал УНН, в Хорватии, благодаря политике государства, за несколько лет удалось построить множество полей для футбола

При строительстве таких площадок хорваты использовали немецкую технологию Polytan, сертифицированную ФИФА.

По такой же технологии сегодня ведется строительство футбольных мини-площадок и в Киеве. Это стало возможным благодаря ООО "ФФУ Продакшн". 

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спорт
Brent
$63.94
Bitcoin
$76,671.20
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$35.60
Золото
$3,047.90
Ethereum
$1,491.43