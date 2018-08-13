Украина выделила на развитие футбольной инфраструктуры треть миллиарда гривен - Парцхаладзе

Речь идет о строительстве футбольных полей не только в больших городах, но и в малых населенных пунктах, добавил Парцхаладзе.

"В прошлом году на строительство таких объектов из государственного бюджета было выделено 300 млн грн. Столько же запланировано и на этот год", - заявил Парцхаладзе, добавив, что необходимость в увеличении таких поступлений есть.

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При этом, качеством возводимых отечественными строителями футбольных объектов полностью удовлетворена Федерация футбола Украины. Об этом заявил вице-президент ФФУ Вадим Костюченко.

По его словам, безопасность и долговечность таких площадок - ключевое для ФФУ. Именно поэтому специалисты Федерации изучали опыт возведения подобных объектов за рубежом, добавил Костюченко.

"Только в этом году в разных регионах страны будет построено более полутысячи футбольных площадок с искусственным покрытием. Есть уже конкретная программа возведения подобных мини-стадионов и на следующий год. Отмечу, что только в Киеве будут возведены 10 полей размером 40х60 метров. По одному мини-стадиону в каждом районе", - подчеркнул Костюченко.

Напомним, как писал УНН, в Хорватии, благодаря политике государства, за несколько лет удалось построить множество полей для футбола.

При строительстве таких площадок хорваты использовали немецкую технологию Polytan, сертифицированную ФИФА.

По такой же технологии сегодня ведется строительство футбольных мини-площадок и в Киеве. Это стало возможным благодаря ООО "ФФУ Продакшн".