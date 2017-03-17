Україна відібрала з ПСГ 9 млн куб. м газу за добу
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 15 березня зменшився до 8,159 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані ПАТ "Укртрансгаз".
За останніми даними, протягом доби з ПСГ України було відібрано 9,03 млн куб. м газу. Також за добу в ПСГ України газ не закачувався.
При цьому в даних за 15 березня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини 39,50 млн куб. м, з Польщі - 3,90 млн куб. м, з Угорщини - 1,18 млн куб. м газу.
Так, на сьогодні українські ПСГ заповнені на 26%.
Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.
Нагадаємо, 11 березня Україна припинила відбір з ПСГ та розпочала закачування газу.