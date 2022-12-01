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Україна веде переговори з партнерами про передачу ракет C-300 – Резніков

Україна веде переговори з партнерами про передачу ракет C-300 – Резніков

Київ • УНН

 • 828110 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Україна веде переговори про передачу їй ракет C-300. Про це на спільному брифінгу з міністром оборони Іспанії Маргаритою Роблес заявив голова Міноборони України Олексій Резніков, передає УНН.

Цитата

"С-300 дуже вдало працюють. Справа в тому, що вони не вироблялися в Україні. Тобто у нас немає виробництва ракет С-300, тому ми використовуємо запаси. З усіма міністрами оборони тих країн, які на озброєнні також мають С- 300, ми ведемо переговори щодо можливості поповнення цього запасу ракет з їхніх складів та арсеналів”, – сказав міністр.

Доповнення

У Генеральному штабі Збройних Сил повідомили, що через брак високоточної зброї ворог частіше став використовувати застарілі зенітні керовані ракети комплексів С-300.

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