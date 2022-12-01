Україна веде переговори з партнерами про передачу ракет C-300 – Резніков

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"С-300 дуже вдало працюють. Справа в тому, що вони не вироблялися в Україні. Тобто у нас немає виробництва ракет С-300, тому ми використовуємо запаси. З усіма міністрами оборони тих країн, які на озброєнні також мають С- 300, ми ведемо переговори щодо можливості поповнення цього запасу ракет з їхніх складів та арсеналів”, – сказав міністр.

Доповнення

У Генеральному штабі Збройних Сил повідомили, що через брак високоточної зброї ворог частіше став використовувати застарілі зенітні керовані ракети комплексів С-300.