Украина ведет переговоры с партнерами о передаче ракет C-300 – Резников

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"С-300 очень удачно работают. Дело в том, что они не производились в Украине. То есть у нас нет производства ракет С-300, поэтому мы используем запасы. Со всеми министрами обороны тех стран, которые на вооружении также имеют С-300, мы ведем переговоры о возможности пополнения этого запаса ракет с их складов и арсеналов”, – сказал министр.

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В Генеральном штабе Вооруженных Сил сообщили, что за неимением высокоточного оружия враг чаще стал использовать устаревшие зенитные управляемые ракеты комплексов С-300.