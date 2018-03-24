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Україна в ніч на неділю перейде на літній час

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. З 25 березня в Україні запроваджується літній час, у ніч з суботи на неділю годинникову стрілку потрібно перевести на одну годину вперед. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Мінекономрозвитку.

"25 березня 2018 року о 3 (третій) годині за київським часом запроваджується літній час. У ніч з суботи на неділю годинникову стрілку потрібно перевести на 1 (одну) годину вперед", - йдеться у повідомленні.

Додамо, з урахуванням порядку обчислення часу, що діє в країнах Європи з 1996 року, раніше уряд України постановив запровадити на території України такий порядок обчислення часу: час другого часового поясу (київський час) з переведенням щорічно годинникової стрілки в останню неділю березня о 3 годині на 1 годину вперед і в останню неділю жовтня о 4 годині на 1 годину назад.

Як повідомляв УНН, курсування низки приміських поїздів на Львівщині буде скасовано у зв'язку з переходом на літній час.

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